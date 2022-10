Schärfster Chip der Welt: Nach gefährlicher TikTok-Challenge – Brooklyn Beckham leidet an Atemnot

Ein neues Video auf Instagram versetzt die 14,5 Millionen Followerinnen und Follower von Brooklyn Beckham in Sorge. Darin schluchzt der 23-Jährige, schnappt nach Luft und weint bittere Tränen. Was war bloß passiert? Der älteste Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) entschied sich, an der umstrittenen One-Chip-Challenge teilzunehmen. Bei der Mutprobe geht es darum, den schärfsten Chip der Welt zu essen und anschließend möglichst lange nichts zu trinken oder zu essen, was den Schmerz lindern könnte. Ein Social-Media-Trend, der vor allem in den USA immer wieder für Notrufe an Schulen sorgt.