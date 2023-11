Nach Geschäftseinbruch: Airbus will Flugzeugproduktion deutlich steigern

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will im nächsten Jahr trotz Problemen bei Zulieferern deutlich mehr Jets fertigstellen als 2023. «Wir fahren die Produktion der A320neo und der A220 weiter hoch», sagte Vorstandschef Guillaume Faury am Mittwochabend anlässlich der Zwischenbilanz zum dritten Quartal. Nach der für das laufende Jahr geplanten Auslieferung von rund 720 Verkehrsflugzeugen werde die Zahl 2024 «signifikant» höher liegen, sagte der Manager in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Auf ein genaueres Ziel will sich Faury erst Anfang kommenden Jahres festlegen.