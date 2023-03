Hamburg: Nach großer Sorge – Naddel wurde gesichtet

Die Moderatorin wurde beim entspannten Schaufenster-Shopping in Hamburg gesichtet. Auf den Fotos des «Bild»-Leserreporters sieht man Naddel mit einer rosa Mütze, grauem Mantel, Einkaufstasche, Sneakern und Knöchelwärmern. Sie blickt in das Schaufenster eines Modeladens in Mühlekamp. Die Region gilt in Hamburg als neues Szeneviertel. Ob die 58-Jährige auch dort wohnt, ist nicht bekannt. Laut der «Bild» habe sie ins Quartier ziehen wollen. «Ich suche eine kleine Wohnung in der Nähe des Mühlenkamps, mag die Nähe zur Alster», meinte sie vor einiger Zeit.