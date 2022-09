Kosovo: Nach Gruppenvergewaltigung von Elfjähriger – das sollen die Täter sein

Die Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens in einem Park in der Hauptstadt Pristina hat in der Republik Kosovo große Proteste ausgelöst. Am 28. August wurde das Mädchen von fünf männlichen Tätern sexuell missbraucht. Der Innenminister Xelal Svecla bestätigte den Vorfall und sagte, die Vergewaltigung habe mehrere Stunden gedauert, wie die «Sun» berichtet. Gemäß Albaniandailynews.com dauerte die Schreckenstat gar sieben Stunden.