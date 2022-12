Peking : Nach heftigen Protesten – China lockert weiter Corona-Regeln

China fährt eine strikte Null-Covid-Politik. Deswegen gab es in letzter Zeit immer wieder heftige Proteste gegen die Führung in Peking. Nun wird weiter gelockert.

Die Corona-Proteste in China haben in letzter Zeit stark zugenommen.

In mehreren chinesischen Städten sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten. In der Hauptstadt Peking und der Finanzmetropole Shanghai entfällt für die Einwohnerinnen und Einwohner nun die Pflicht, ein höchstens 48 Stunden altes negatives Testergebnis vorzuweisen, um öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. In Shanghai können die Bewohnerinnen und Bewohner nun auch wieder ohne einen kürzlich vorgenommenen Test Außenbereiche wie Parks und Touristenattraktionen betreten, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die Finanzmetropole war in diesem Jahr monatelang abgeriegelt.