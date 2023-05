Deutschland: Nach Holocaustvergleich – Impfskeptiker Bhakdi freigesprochen 

Er erfreut sich in der impfskeptischen Szene großer Beliebtheit. Hier wird er bei einer Anti-Corona-Demo in Wien per Livestream zugeschaltet.

Seine Anhänger feiern ihn vor dem Gerichtsgebäude, eine Frau hält triumphierend das Grundgesetz in die Höhe. Der Arzt Sucharit Bhakdi, Professor für Mikrobiologie und Gallionsfigur der Impfskeptiker-Bewegung, wurde vor dem Amtsgericht Plön in Schleswig-Holstein freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, durch seine antisemitischen Aussagen den Tatbestand der Volksverhetzung in zwei Fällen erfüllt zu haben. Das Gericht entschied zugunsten Bhakdis und wertete seine Aussagen als nicht volksverhetzend. Das berichtete der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch.