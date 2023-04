Marvel-Star: Nach Horror-Unfall – Jeremy Renner bereits wieder auf dem roten Teppich

Rund dreieinhalb Monate nach seinem Horrorunfall beim Schneeräumen hat US-Schauspieler Jeremy Renner die Premiere seiner Dokuserie «Rennervations» besucht. Auf dem blauen Teppich am Westwood Regency Village Theatre in Los Angeles zeigte sich der 52-Jährige am Dienstagabend (Ortszeit) mit Angehörigen.

Am Neujahrstag wurde Renner vor seinem Haus in Nevada von einem sieben Tonnen schweren Schneepflug überrollt , als er versuchte, ein steckengebliebenes Auto freizuräumen. Er habe sich unzählige Knochen gebrochen und eine lädierte Lunge davongetragen, berichtete er damals.

Renner motzt in neuer Serie alte Fahrzeuge auf

In «Rennervations» möbelt Renner in die Jahre gekommene Großfahrzeuge auf, die von jungen Leuten in Indien, Mexiko, Chicago und Nevada dann als kreative Räume genutzt werden. Aus den alten Kisten werden unter anderem eine mobile Musik-Bühne oder eine Wasserfilterungsstation für eine Gemeinde in Indien.