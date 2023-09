Nach Joggingunfall: Deutschlands Kanzler wird Meme-Material

Ist es wirklich der Bundeskanzler oder doch ein Pirat? Olaf Scholz braucht keine Coke Zero, um in fremde Rollen zu schlüpfen. Immerhin arbeitet der Bundeskanzler brav weiter und nimmt den Vorfall mit Humor.

Nur zwei Tage nach seinem Sportunfall zeigt sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schon wieder in der Öffentlichkeit. Allerdings nicht wie in gewohnter Art und Weise, denn Scholz regiert nun mit gut sichtbaren Blessuren und einer Augenklappe im Gesicht. Der Kanzler scheint seinen neuen, sportunfallbedingten Look aber mit Humor zu nehmen: «Wer den Schaden hat … Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!» Das Foto wurde innerhalb nur einer Stunde mehr als 13.000 Mal geliket.

Laut Informationen der Bild ist Scholz’ rechtes Auge, das unter der Klappe verborgen bleibt, stark geschwollen – schwerwiegendere Verletzungen schloss sein Arzt aus. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag auf Scholz’ üblicher Joggingstrecke. Der Kanzler sei gestürzt und habe sich nicht mehr rechtzeitig mit den Händen abstützen können, so landete er mit dem Gesicht auf dem Boden. Seine Leibwächter hätten umgehend Hilfe geholt.

Scholz arbeitet wieder ganz normal weiter

Nachdem sich Scholz am Sonntag von seinem Sturz erholt hatte, kehrte er am heutigen Montag wieder zurück ins Kanzleramt. Auch Termine nehme er wieder wahr, darunter einen Besuch bei der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München am Dienstag sowie einer Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch. Der Kanzler ärgere sich über sich selbst, heißt es aus seinem Umfeld.

Auf Instagram gibt es gemischte Reaktionen zu dem Kanzler-Piraten-Bild. Einige finden es cool, dass sich Scholz auch mal von dieser Seite zeigt («Gute Besserung – gut, dass ihr auch so was postet!», schreibt mrdadihd), andere überschütten den Kanzler mit Häme. So schreibt User _dennis.bln: «Symbolbild der Ampel-Koalition. Gute Besserung.» labertxsche3 wird noch deutlicher: «Das Bild symbolisiert ganz gut die momentane Lage unseres Landes.»

Instagram und Twitter laufen derweil heiß, um die besten Scholz-Memes zu generieren.

Der Bildungskanal mrwissen2go sieht wohl aufgrund des Dauer-Streits in der Ampel-Koalition die Möglichkeit, dass Scholz untertaucht und kurzerhand die Partei wechselt. Kann er die Piraten wieder nach oben bringen?

Die Kollegen vom Radio hingegen, spekulieren, ob sich der Kanzler wohl auf «Scholz»-Suche begibt, möglicherweise um den Etat zu stemmen.

Etwas Lokalpatriotismus darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Pro-Tipp für Meme-Generatoren: Funktioniert mit ziemlich jeder Rivalität.

Aus Netflix schafft es die kürzlich realverfilmte Anime-Serie «One Piece» in die Bundesregierung. Gestatten: Olaf Scholz aka Monkey D. Olaf.