Lukas Wörle: Nach K2-Tragödie – Pakistan ehrt Bergsteiger aus Österreich

Für eine Rettungsaktion im Juli am pakistanischen Achttausender Broad Peak soll der österreichische Bergsteiger Lukas Wörle eine nationale Ehrenauszeichnung erhalten. Das schrieb die pakistanische Zeitung «The Express Tribune» in einem Text, den die Provinz Gilgit-Baltistan im Norden des Landes am Donnerstag auf ihrer Website teilte. Wörles «Akt des Mutes und der Menschlichkeit» bei der Rettung eines lokalen Bergsteigers in «gefährlicher Höhe» habe einen «neuen Standard der Moral und der Menschlichkeit in der Geschichte des Bergsteigens» gesetzt, hieß es.