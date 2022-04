«Nicht die Hauptaufgabe» : Nach Kritik der Formel-1-Stars – FIA verteidigt «langsames» Safety-Car

Nach dem GP von Australien polterten zahlreiche Formel-1-Fahrer gegen das zu niedrige Tempo des Safety-Cars. Nach der lauten Kritik bezieht der Motorsport-Verband nun Stellung.

Das Safety-Car von Aston Martin sorgte am Sonntag für rote Köpfe bei den Fahrern in Australien.

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc hatte die Safety-Car-Probleme als Rennführender aus der Pole-Position beobachten können. «Ich wollte mich am Funk beschweren, aber dann sah ich, wie das Safety-Car in den Kurven rutschte und mir wurde klar, dass es einfach nicht schneller geht», sagte der Monegasse nach dem Rennen.

«Tempo ist nicht durch die Kapazitäten vorgegeben»

Das Saftey-Car passe seine Geschwindigkeit den jeweiligen Aufräumarbeiten auf der Strecke an und werde von der Renn-Kontrolle vorgegeben. «Das Tempo ist nicht durch die Kapazitäten des Safety-Cars vorgegeben», heißt es in der Mitteilung weiter. Beide Autos, also sowohl der in den beiden ersten Rennen zum Einsatz gekommene AMG von Mercedes sowie der unbeliebte Aston Martin würden laut der FIA aus «zwei der weltbesten Manufakturen» stammen.