Großbank in der Krise: Nach Kurssturz – US-Aktionäre reichen Klage gegen Credit Suisse ein

So haben US-Aktionäre der Großbank Klage eingereicht.

Nach dem Kurssturz, den die Credit Suisse seit Beginn dieser Woche hinnehmen musste, hat sich der Aktienwert dank der Finanzspritze der Nationalbank von rund 50 Milliarden wieder etwas erholt. So war eine CS-Aktie am Donnerstagabend zu Börsenschluss wieder knapp über zwei Franken teuer. Doch nun bahnt sich bereits neues Übel für die Schweizer Großbank an – dieses Mal aus den Vereinigten Staaten.