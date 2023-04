In Tokio: Nach Kuss mit Emily Ratajkowski trifft sich Harry Styles mit seiner Ex-Freundin

In Tokio wurden Harry Styles und Emily Ratajkowski beim Knutschen erwischt. (Video: 20min/Leonie Projer)

Sänger Harry Styles (29) befindet sich momentan auf großer Welttournee. Beim Halt in Tokio sorgt aber nicht die Show, sondern das Liebesleben des Briten für Schlagzeilen. Ende März wurde Harry knutschend mit dem Model Emily Ratajkowski in der japanischen Hauptstadt gesichtet. Die 31-Jährige datete erst kürzlich noch den Komiker Eric André (39).

Bis jetzt haben weder Harry noch Emily verraten, was ihre Knutscherei genau zu bedeuten hat und ob die beiden nun ein Paar sind. Fest steht aber: Der Sänger sorgt nun mit einer anderen Frau für erneute Beziehungsgerüchte. Straßenwebcams zeigen, wie Styles gemeinsam mit seiner Ex Kiko Mizuhara (32) durch Tokio schlendert. Die beiden waren 2019 zusammen und sind seither enge Freunde geblieben.

Die Aufnahmen sind in den frühen Morgenstunden entstanden, was darauf hindeutet, dass sie gemeinsam um die Häuser gezogen sind. Das Outfit der beiden spricht ebenfalls für eine wilde Nacht. Der Musiker trägt im Clip Engelsflügel und die Japanerin eine pinke Perücke. Die Aufnahmen sind scheinbar nur wenige Stunden nach dem Kuss-Video mit Emrata entstanden. Harry trägt nämlich – neben den Flügeln – exakt dasselbe.

Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, dass Kiko und das Ex-One-Direction-Mitglied ihre alte Liebe wieder aufleben lassen. Sie datet momentan nämlich John Carroll Kirby. Das Model begleitete den Musiker, der auch schon Songs für Styles geschrieben hat, gerade erst an die Grammy-Awards. Zu seinem Geburtstag am 26. Februar widmete sie ihm einen Post auf ihrem Instagram-Account. «Du machst mich jeden Tag so glücklich», schreibt sie zu mehreren Fotos der beiden.