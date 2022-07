Blink-182-Drummer : Nach lebensbedrohlicher Entzündung – Travis Barker meldet sich bei Fans

Vergangene Woche musste der 46-jährige Schlagzeuger ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nun gibt Travis Barker in einem öffentlichen Statement erstmals ein Gesundheitsupdate.

1 / 7 Travis Barker wurde am vergangenen Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert. Seine Ehefrau Kourtney Kardashian (im schwarzen Hoodie) wich ihm nicht von der Seite. DUKAS Wie Paparazzi-Bilder zeigten, lag der Musiker beim Ankommen im Cedar-Sinai Medical Center in Los Angeles auf einer Trage. DUKAS Nun hat sich der 46-Jährige erstmals zum Vorfall geäußert. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Am vergangenen Dienstag wurde Travis Barker notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert. Daraufhin meldeten sich weder der 46-Jährige noch seine Ehefrau Kourtney Kardashian (43) zu den Umständen des Spitalaufenthalts zu Wort. Nun haben gleich beide am Wochenende ihr Schweigen gebrochen und auf Social Media vom lebensgefährlichen Ereignis berichtet.

Der Blink-182-Schlagzeuger postete am Samstag in seiner Instagram-Story ein ausführliches Statement und erklärte seinen über sieben Millionen Followerinnen und Followern, was genau vorgefallen ist. «Ich hatte am Montag eine Darmspiegelung und fühlte mich gut. Aber nach dem Abendessen bekam ich schlimme Schmerzen und bin seitdem im Krankenhaus», so Travis.

«Während der Darmspiegelung wurde mir ein sehr kleiner Polyp entnommen, wobei meine Bauchspeicheldrüse verletzt wurde. Dies führte zu einer schweren, lebensbedrohenden Entzündung», schreibt der Musiker weiter in seiner Instagram-Story. Damit bestätigt Travis die US-Medienberichte der letzten Tage: Anonyme Insider nannten im Laufe der Woche bereits eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse als Grund für den Krankenhausaufenthalt des 46-Jährigen.

In seinem Statement gibt der Musiker aber auch Entwarnung. Trotz dem großen Schock gehe es ihm mittlerweile nämlich wieder besser. Obwohl er immer noch im Spital ist, sei er «sehr, sehr dankbar», dass er dank der intensiven Behandlung am Erholen sei.

«Ich bin Gott dankbar, dass er meinen Mann geheilt hat»

Auch für die Ehefrau des Musikers – Kourtney Kardashian – war die letzte Woche alles andere als einfach. Die 43-Jährige wandte sich am Samstag ebenfalls mit einem ausführlichen Update an ihre Fans: «Oh, was für eine beängstigende und emotionale Woche! Unsere Gesundheit ist alles und manchmal nehmen wir sie als selbstverständlich hin.»

Weiter meinte der Reality-Star: «Ich bin Gott so dankbar, dass er meinen Mann geheilt hat, für all eure Gebete für ihn und für uns, für die überwältigende Liebe und Unterstützung. Ich bin so gerührt und dankbar.» Zudem bedankte sich die älteste Kardashian-Schwester bei den Ärztinnen und Ärzten und den weiteren Angestellten des Spitals, die ihren Ehemann in der kritischen Phase unterstützt haben.