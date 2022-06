Xavi will ihn loswerden : Nach Liebes-Aus mit Shakira muss Piqué wohl auch bei Barça die Koffer packen

Barcelonas Trainer Xavi plant nicht mehr mit Ex-Kollegen und Weltmeister Gerard Piqué. Die Gründe dafür sind vor allem abseits des Platzes zu finden.

Das stört Barça-Trainer Xavi Hernandez offenbar so sehr, dass er seinen langjährigen Mitspieler und Erfolgsgaranten nicht mehr in seinem Team haben will. Im Rahmen eines Treffens begründete der 42-Jährige seine Entscheidung mit der mangelnden Physis Piqués, aber auch mit dem nicht adäquaten Auftreten des Innenverteidigers neben dem Platz.