Nach Mercedes-Kauf: Charlie Sheen ändert Meinung zu Onlyfans-Karriere seiner Tochter

Als Sami letztes Jahr ihr Onlyfans startete, meldete sich Charlie in einem Statement gegenüber der «Us Weekly» dazu: «Dies geschah nicht unter meinem Dach. Sie ist jetzt 18 Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter », meinte er damals und fügte an: «Ich befürworte das nicht, aber da ich es nicht verhindern kann, habe ich sie aufgefordert, es stilvoll und kreativ zu halten und ihre Integrität nicht zu opfern.» Denise hingegen verteidigte die Entscheidung ihrer Tochter von Beginn an auf Social Media und betonte, dass sie Samis Selbstbewusstsein bewundere. Nun verriet sie in einem Podcast: «Er (Charlie) änderte seine Meinung, als sie einen Mercedes kaufte und in ein Haus zog, also dachte er vielleicht: ‹Vielleicht ist das alles gar nicht so schlimm!›»