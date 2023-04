Duisburg: Nach Messer-Bluttat in Fitnesscenter – Ermittler prüfen Terror-Hintergrund

Am vergangenen Dienstag griff ein Mann vier Gym-Besucher des John Reed Fitness im deutschen Duisburg an. Die Attacke forderte vier Schwerverletzte.

Die Behörde habe deshalb die Ermittlungen am Dienstag von der Duisburger Staatsanwaltschaft übernommen. Nach Informationen des Senders RTL West sind auf dem Mobiltelefon des Verdächtigen Fotos und Videos mit islamistischem Hintergrund gefunden worden. Spezialeinheiten der Polizei hatten den Verdächtigen in der Nacht zum Sonntag nach Hinweisen von zwei Bekannten des Mannes in seiner Duisburger Wohnung in der Nähe des Tatorts festgenommen.