Luxemburg : Nach Messerangriff – Police Grand-Ducale sucht nach Zeugen

MONNERICH – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine Person bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am heutigen Montag hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet: In der Nacht von Freitag auf Samstag war gegen 3.40 Uhr in der Rue d'Esch ein Streit eskaliert, wobei eine Person eine Stichverletzung am Bein erlitt. «Alle Zeugen des Vorfalls und der anschließenden vorläufigen Festnahme der mutmaßlichen Täter werden gebeten, sich mit uns in Verbindung zu setzen», so die Polizei.