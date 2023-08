Ecuador: Nach Mord an Präsidentschaftskandidat – Sechs Personen in Haft

Nach dem Attentat auf Präsidentschaftsbewerber Fernando Villavicencio in Ecuador sind sechs Verdächtige festgenommen worden. Aus einem Polizeibericht, der der Nachrichtenagentur AP vorlag, ging hervor, dass es sich um kolumbianische Staatsbürger handelt. Die Männer seien in einem Haus in der Hauptstadt Quito gefasst worden, in dem sie sich verschanzt hätten.