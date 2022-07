David Pearce: Nach Mord an US-Model Christy Giles – Hollywood-Manager angeklagt

Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles County hatte die Verdächtigen gemäß der «Los Angeles Times» jedoch nicht gleich wegen Doppelmordes angeklagt, was zur vorläufigen Freilassung von Osborn und des anderen Mannes führte. Sie übergaben den Fall für weitere Untersuchungen zurück an die Kriminalpolizei. Lediglich der Hauptverdächtige Pearce blieb inhaftiert, da ihm zusätzlich vorgeworfen wird, zwischen 2010 und 2020 vier Frauen sexuell angegriffen und vergewaltigt zu haben. Nun wurde allerdings Anklage erhoben.

Hollywood-Manager plädiert auf nicht schuldig

Christy Giles verstarb nur wenige Tage nach ihrem 24. Geburtstag an einer Überdosis Fentanyl, Kokain und anderen Drogen. Wie ihr Ehemann Jan Cilliers gegenüber dem US-Sender ABC7 berichtete, soll auf einem Video zu sehen sein, wie seine Frau von drei maskierten Männern nach einer durchzechten Nacht tot vor dem Culver City Krankenhaus in Los Angeles abgelegt wurde. Auch Cabrales-Arzola soll von den Personen zwei Stunden später vor das gleiche Krankenhaus gebracht worden sein. Elf Tage lag die Architektin im Koma, bevor sie an Organversagen und einer Vergiftung durch Kokain, MDMA und möglicherweise anderen Drogen erlag.

In einer eidesstattlichen Erklärung habe gemäß der «Los Angeles Times» ein Polizei-Beamter geschrieben, dass Pearce und Osborn die bewusstlosen Frauen in das Krankenhaus gefahren hatten. Sie behaupteten in ihrer Aussage, die beiden Frauen ohnmächtig auf einem Bordstein gefunden zu haben. Pearce sei jedoch gesehen worden, wie er Giles und Cabrales am Abend zuvor auf einer Party etwas gegeben habe, das wie Kokain aussah, heißt es weiter in dem Bericht.