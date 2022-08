New Mexico : Nach Mordserie an Muslimen wurde ein Tatverdächtiger festgenommen

Die Mordserie löste große Angst in der muslimischen Gemeinde in den USA aus. Nach der Festnahme eines Tatverdächtigen herrscht Aufatmen. Doch der Mann bestreitet die Vorwürfe.

Im Fall um die Mordserie an muslimischen Männern in Albuquerque im US-Staat New Mexico hat der Tatverdächtige seine Unschuld beteuert. Er habe mit den Verbrechen nichts zu tun, sagte der 51-Jährige laut Gerichtsakten vor Ermittlern aus.

Vielmehr hätten ihn die Bluttaten derart verstört, dass er nach Houston habe fahren wollen, um ein neues Haus für seine Familie zu finden. Doch sprachen Ermittler von erdrückenden Beweisen, die dessen Täterschaft belegten. Zu einem Motiv wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.

Opfer waren Mitglieder derselben Moschee

Am vergangenen Freitag hatten Beamte einen 25-jährigen Pakistaner in Albuquerque nach einem Notruf erschossen aufgefunden, wenige Tage zuvor wurden dort ein 27-Jähriger und ein 41-Jähriger auf ähnliche Weise getötet, die ebenfalls aus Pakistan stammten. Die drei Männer waren Mitglieder derselben Moschee. Im vergangenen November war in der größten Stadt in New Mexico zudem ein 62 Jahre alter Mann aus Afghanistan aus dem Hinterhalt umgebracht worden.

Der mutmaßliche Schütze wurde am Montag bei einer Verkehrskontrolle in der mehr als 170 Kilometer entfernten Stadt Santa Rosa verhaftet. Im Wagen des aus Afghanistan stammenden Verdächtigen fanden Ermittler Patronenhülsen, die zum Kaliber der Waffen passten, die bei zwei der Morde verwendet worden sein sollen, wie es in der Strafanzeige hieß. An den Tatorten entdeckte Patronenhülsen stimmten wiederum mit den Waffen überein, die im Haus und Fahrzeug des Tatverdächtigen gefunden wurden.

Tatverdächtiger kannte die Opfer

Staatsanwälte beantragten am Mittwoch, ihn ohne Aussicht auf eine Freilassung gegen Kaution in Untersuchungshaft zu belassen. Dies sei der einzige Weg, um die Gemeinde zu schützen, zumal der Verdächtige äußerst gefährlich sei. Laut der Polizei lebt der Mann seit rund fünf Jahren in den USA. Bei der Vernehmung gab er an, in seiner Heimat in einer Sondereinheit gegen die Taliban gekämpft zu haben.

Die Polizei prüft eine Reihe möglicher Motive für die Morde. Der Verdächtige habe seine Opfer gekannt. Womöglich hätten persönliche Konflikte zu der tödlichen Gewalt geführt. In Berichten hieß es, der Tatverdächtige – ein sunnitischer Muslim – sei vermutlich über die Eheschließung seiner Tochter mit einem schiitischen Muslim verärgert gewesen.