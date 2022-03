Schulen in Luxemburg – Nach Ostern entfällt die Testpflicht an den Schulen

Nach Ende der Osterferien müssen Schüler und Lehrer sich nicht mehr wöchentlich testen, wie das Bildungsministerium mitteilte. Die Aufhebung der Regel, die auf tägliche Tests verschärft wurde, sobald ein Test in der Klasse positiv ausfiel, fällt in eine Zeit der aktuell wieder steigenden Corona-Zahlen. An der Isolationszeit nach einem positiven Testergebnis ändert sich aber nichts. Egal ob Schüler oder Lehrer: zehn Tage Isolation, es sei denn der Infizierte kann in einem Abstand von 24 Stunden zwei negative Testergebnisse vorweisen.