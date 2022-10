Urteil gefällt: Nach Pocher-Ohrfeige blitzt Fat Comedy vor Gericht ab

Pocher zeigte den 23-Jährigen wegen Körper- und Persönlichkeitsverletzung an. Im Prozess am Donnerstag ging es hauptsächlich um ein Affenvideo, das Fat Comedy gepostet hatte.

Alles auf Anfang: Bei einem Boxkampf des Ex-Weltmeisters Felix Sturm und Istvan Szili im März dieses Jahres sitzen Sumrain und Pocher im Publikum. Plötzlich steht der 23-Jährige auf und wird handgreiflich. Er verpasst Pocher eine Ohrfeige. Im Prozess am Donnerstag ging es jedoch nicht um die Körperverletzung, sondern um das, was danach auf Instagram passierte. Fat Comedy veröffentlichte auf seinem Profil ein Video zweier kämpfender Affen. Während er den Beitrag als Satire einstuft, fühlt sich Pocher in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt. Er setzt eine einstweilige Verfügung durch, woraufhin das Video gelöscht werden muss.

Fat Comedy droht eine Strafe von 250.000 Euro, wenn er das Video erneut postet. Mit dem Urteil will er sich aber nicht geschlagen geben. Er kündigt an, an die nächste Instanz zu gehen. In seiner Instagram-Story postet er, dass er lieber freiwillig ins Gefängnis gehen werde, anstatt Pocher Schmerzensgeld zu zahlen.