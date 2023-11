Nach Podcast-Drama: Freundschaft vorbei? Amira Pocher entfolgt Alessandra Meyer-Wölden

Noch im Frühling feierten Alessandra Meyer-Wölden und Amira Pocher gemeinsam in Paris. Es schien, als hätten sich die beiden mehr als nur angefreundet.

Oliver Pochers (45) Patchworkfamilie scheint nach der Trennung von Noch-Ehefrau Amira (31) auseinanderzubrechen: Noch im März dieses Jahres feierte das ehemalige Promipaar mit Olivers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden deren 40. Geburtstag in Paris. Die beiden Frauen hatten sich über die vergangenen Jahre angefreundet. Nach den letzten Entwicklungen im Trennungsstreit der Pochers ist Amira ihrer Freundin Alessandra jetzt auf Instagram entfolgt.

Nachdem sich Amira und Oliver Pocher Ende August offiziell getrennt hatten und alles nach einem friedlichen Auseinandergehen aussah, entwickelt sich die Trennung der beiden Noch-Eheleute immer mehr zur Schlammschlacht. Am 24. Oktober verkündete der Entertainer, dass er den gemeinsamen Podcast «Die Pochers!» nicht mehr mit Amira fortsetzen wird. «Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich», so die Begründung des 45-Jährigen. In den Tagen davor waren Gerüchte aufgekommen, dass sich seine 31-jährige Ehefrau mit dem Motivations-Coach Biyon Kattilathu (39) zumindest treffen würde.