Interview: Nach Prigoschins Putschversuch – ist der Machtkampf in Moskau vorbei?

Das ist schwierig zu verifizieren. Es soll zumindest einzelne Personen gegeben haben, die sich am Samstag mit Prigoschin solidarisch zeigten. Und die Polizei beziehungsweise das Innenministerium hat in dieser Situation gar nichts gemacht – was auch eigenwillig ist. Aber die Führungsebenen der wichtigsten Sicherheitsorgane haben sich letztlich klar zu Putin bekannt.

Jetzt wächst der Druck, Wagner aufzulösen. In dieser Form wird es die Gruppe nicht mehr geben. Denn das System kann einen Präzedenzfall nicht zulassen. Das heißt, es wird Prigoschin und Wagner irgendwann einmal eliminieren müssen. Prigoschin wird natürlich versuchen, zu überleben und wie bis dato über die sozialen Medien weiter bestimmte Leute in der Militärführung des Kreml zu attackieren.

Putin, der bei wichtigen Dingen grundsätzlich entscheidet, hat an diesem Samstag für mehrere Stunden keine Anweisungen gegeben. Er hat sozusagen keine Sprechzettel freigegeben, was das System verwirrt und gelähmt zurückließ. Wir sehen also: Wenn so ein schwarzer Schwan wie Prigoschin auftaucht, ist das System unter Putin – der isoliert ist und unter Realitätsverlust leidet – nicht wirklich handlungsfähig.