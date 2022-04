Anhaltende Wirtschaftskrise : Nach Protesten in Sri Lanka – Gesamtes Kabinett tritt zurück

Strom, Nahrung und Benzin sind seit Monaten knapp. Nun haben die anhaltenden Proteste gegen den Premierminister Rajapaksa eine Rücktrittswelle der Minister ausgelöst.

Inmitten der schweren Wirtschaftskrise in Sri Lanka ist das Kabinett von Ministerpräsident Mahinda Rajapaksa geschlossen zurückgetreten. Alle 26 Minister hätten ihren Rücktritt eingereicht, sagte Bildungsminister Dinesh Gunawardena nach einer Krisensitzung in der Nacht zum Montag.

Die Entscheidung folgt auf die schweren Proteste der letzten Wochen. So gehen Menschen täglich auf die Straße, um gegen tägliche stundenlange Stromausfälle und die Knappheit an Lebensmitteln, Benzin, und Medikamenten zu protestieren. Der Ministerpräsident und sein Bruder, der Präsident Gotabaya Rajapaksa, verbleiben jedoch weiterhin im Amt.

Auch Brüder und Sohn des Premiers legen ihre Ämter nieder

Mehrere Mitglieder der Rajapaska-Familie sind in der sri-lankischen Regierung vertreten. So befanden sich auch zwei Brüder des Premierministers und sein Sohn, Namal Rajapaska, unter den zurückgetretenen Ministern des Kabinetts. Ein Nutzer schreibt auf Twitter: «Es ist so peinlich, dass Sri Lanka einen Sohn, seinen Vater, drei Onkel und Cousins gewählt hat, um das Land wie ein Privatgeschäft zu Grunde zu richten.» Ein anderer Nutzer beteuert: «Noch nie in der Geschichte unserer Unabhängigkeit wurde das Land so schlecht regiert.»