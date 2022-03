Koordinaten für Bomber : Nach Rassismus-Gesängen und Kriegsplakat – Verona-Ultras kassieren Strafe

Anhänger von Hellas Verona wollten mit einem Banner Neapel zur Zielscheibe für Luftangriffe machen. Das Plakat sorgte für großes Entsetzen. Nun kommt es zu Konsequenzen.

«Das sind keine Bestien, das sind Tiere»

Just die Ultras der Norditaliener hatten schon vor dem Spiel bereits für einen Eklat gesorgt. In der Nacht auf Sonntag wurde in der Nähe des heimischen Bentegodi-Stadions ein Banner angebracht, auf dem neben der russischen und der ukrainischen Flagge die GPS-Koordinaten von Neapel zu sehen waren. Es war eine Aktion, die an Geschmacklosigkeit kaum zu übertreffen war. Damit wollten die Hellas-Chaoten Neapel wohl zur Zielscheibe für russische und ukrainische Luftangriffe anbieten. Darunter prangte der Schriftzug der Curva Sud, einer rechtsextremen Fan-Gruppierung Hellas Veronas.