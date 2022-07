«Das große Promi-Büßen» : Nach Rauswurf – Helena Fürst droht Pro7 mit Anzeige

Erst streitet sie mit Mitbewohner Calvin Kleinen wegen eines Furzes, dann gerät sie auch mit den anderen Mitbewohner aneinander. «Ihr könnt mich alle mal kreuzweise» und «Es gibt keinen Schlaf. Es gibt Action!», sieht man Helena Fürst in der zweiten Folge von «Das große Promi-Büßen» herumschreien. Dann heißt es plötzlich: «Zum Schutz aller Beteiligten wurde die Produktion unterbrochen. Für Helena Fürst endete die Zeit im Camp noch in dieser Nacht.»

Helena ist sauer auf Pro7

Was genau vorgefallen ist, zeigt der Sender nicht. Helena hat kein Verständnis dafür. «Den Zuschauern wird vorenthalten, warum es zwischen mir und den anderen Teilnehmern so eskaliert ist. Ich kann kaum in Worte fassen, was ich dabei gefühlt habe. Ohnmacht beschreibt es am ehesten», schimpft sie im Gespräch mit «t-online». Außerdem ist sie sauer, dass bestimmte Szenen rausgeschnitten wurden: «Stattdessen ist nur zu sehen, wie ich angeblich grundlos austicke und daraufhin rausgeschmissen werde.»