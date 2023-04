Nachdem die Rettungskette Schweiz auf Erkundungsfahrt in Antakya von Anwohnenden auf Schreie, die durch die Betondecken drangen, aufmerksam gemacht worden war, begann das Team, nach Überlebenden zu suchen.

Watin und ihre Mutter Yasemine haben fast fünf Tage unter Trümmern der türkischen Stadt Antakya überlebt, bis sie schlussendlich von Rettungskräften gerettet wurden. Nach ihrer Rettung wurden sie allerdings voneinander getrennt. Während Mutter Yasemin Einzug in einem Krankenhaus n Adana erhielt, wurde ihr Baby in ein spezielles Krankenhaus in der türkischen Hauptstadt Ankara gebracht.