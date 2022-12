Gefallener Tennisstar: Nach rund sieben Monaten Haft – Boris Becker offenbar wieder frei

Davor war ihm ganz anders zumute wie jetzt eine Vorschau auf eine neue Apple-TV-Doku zeigt: «Ich bin am absoluten Tiefpunkt angekommen», so Becker.

In den letzten Tagen wurde spekuliert, dass Becker bald aus dem Huntercombe-Gefängnis bei London entlassen wird. Jetzt soll er laut Informationen der «Bild»-Zeitung bereits auf freien Fuß und sogar auf dem Weg nach Deutschland sein. Die Entlassung soll am Donnerstagmorgen um 9 Uhr vollzogen worden sein. Becker habe sich laut Bild nicht mehr von seinen Mithäftlingen verabschiedet.

Becker wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Da der 55-Jährige kein britischer Staatsbürger ist, könnte er von einem beschleunigten Verfahren profitieren und schon zu Weihnachten wieder in Deutschland sein. Dort wird er die Reststrafe nicht verbüßen müssen.

Boris Becker in Tränen aufgelöst

Just zum Zeitpunkt der Freilassung geht ein Ausschnitt einer neuen Doku von Apple TV+ viral. Zu sehen ist, wie der ehemalige Tennisprofi bittere Tränen weint und völlig verzweifelt wirkte. Das Interview soll kurz vor seinem Haftantritt am 29. April 2022 stattgefunden haben. Die Tennis-Legende ringt im Trailer mit den Worten: «Ich bin am absoluten Tiefpunkt angekommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich stelle mich dem. Ich werde mich nicht verstecken. Und nicht davonlaufen».