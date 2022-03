Indien - Nach Schlaganfall flüssig ernährt – Mann wachsen «Haare» auf der Zunge

So hatte sich ein 50-jähriger Inder seine Reha bestimmt nicht vorgestellt. Der Mann hatte einen Schlaganfall erlitten. Als Folge davon war seine linke Gesichtshälfte gelähmt, was dazu führte, dass der Mann Mühe mit dem Kauen bekundete. Die Ärzte entschieden, ihn im Krankenhaus flüssig zu ernähren. Woran er sich während Monaten hielt. Dies führte allerdings zu einem schmerzlosen dicken schwarzen Belag auf seiner Zunge. Also begab sich der 50-Jährige erneut in das Medical Trust Hospital ins indische Cochin, schreibt «Metro».