Sie strahlt: Nach Schockdiagnose und Tourabsage – neues Foto von Céline Dion aufgetaucht

Die Kanadierin posiert auf dem Schnappschuss an der Seite eines Mannes im Tonstudio und lächelt sichtlich zufrieden in die Kamera. Dabei trägt sie ein legeres Outfit aus schwarzem Rollkragenpullover und heller Hose. Weiter setzt sie auf einen natürlichen Look mit locker zurückgebunden Haaren.

Wann und wo das Bild genau aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Die Bildbeschreibung lässt aber vermuten, dass es sich um eine aktuelle Aufnahme von den Synchronisationsarbeiten zum Film «Love Again» handelt, in dem die Musikerin mitwirkt. «Schön, dich zu sehen», jubelt ein Fan in der Kommentarspalte. Ein anderer schließt sich an und meint: «Ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen, um deinen Auftritt zu genießen.»

Céline Dions Karriere ist wegen Stiff-Person-Syndrom gefährdet

Vergangenen Dezember hatte sich Céline Dion aus traurigem Anlass an ihre Fans gewandt. In einem Video auf Instagram gab sie bekannt, am Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Bei dieser seltenen neurologischen Erkrankung kommt es zu Krämpfen und fortschreitender Muskelsteifheit. Bei Céline Dion wurden durch die Krankheit sowohl die Beine als auch die Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen. Ihre Karriere ist damit ernsthaft in Gefahr. Wie es der «My Heart Will Go On»-Interpretin tatsächlich derzeit geht, ist nicht ganz klar.