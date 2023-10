Lance Stroll hatte vor dem GP in Katar einen Aussetzer.

Für seinen Wutausbruch beim Grand Prix in Katar hat Formel-1-Pilot Lance Stroll eine schriftliche Verwarnung durch den Weltverband Fia erhalten. Darin sei der Aston-Martin-Fahrer erinnert worden, dass er sich an den Ethikcode und die Verhaltensrichtlinien halten müsse, teilte die Fia am Freitagabend mit. Stroll habe sich für seine Aktionen entschuldigt.