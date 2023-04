Saarland: Nach Schüssen – 28-Jähriger stirbt auf Waldparkplatz

Wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts ermittelt im Saarland die Polizei. Wie diese am Sonntag mitteilt, habe am Vorabend gegen 21 Uhr ein Zeuge per Notruf mitgeteilt, auf einem Waldparkplatz in Dudweiler einen leblosen Mann gefunden zu haben. Mehrere Personen hätten zuvor Schussgeräusche gehört, so die Polizei. Reanimationsversuche der Beamten und Rettungskräfte seien erfolglos geblieben, der 28-jährige Mann wegen seiner Schussverletzungen verstorben.