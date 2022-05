Invasion der Ukraine : Nach Sinken der Moskwa – Putin feuert Kommandant der Schwarzmeerflotte

Igor Ossipow ist nicht länger Kommandeur der Schwarzmeerflotte. Unter anderem dürfte das Sinken des Flaggschiffs Moskwa zu seiner Enthebung beigetragen haben. Er ist jedoch nicht der einzige hohe Militär, der kürzlich gefeuert wurde.

Der Kommandeur der russischen Schwarzmeer-Flotte, Igor Ossipow, ist nach Informationen der britischen Geheimdienste seines Postens enthoben worden. Dies teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag auf Twitter mit. Die Schwarzmeerflotte hatte Mitte April ihr Flaggschiff «Moskwa» verloren – nach ukrainischer Darstellung durch Beschuss mit zwei Raketen. Von vielen der Soldaten an Bord fehlt auch ein Monat später noch jede Spur. Zudem wurde nach britischen Angaben der russische Generalleutnant Sergej Kissel nach erfolglosen Angriffen in der Region Charkiw abgelöst. Von russischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.