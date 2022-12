Details bekannt: Nach Ski-Unfall – Retter erkannten Star-Torwart Manuel Neuer nicht

Diskussionen um Neuer-Ersatz

Skitouren können gefährlich sein und bergen ein hohes Verletzungsrisiko. Die Bedingungen in der Region am Freitag seien eher ungeeignet gewesen, schrieb die deutsche Bild. Es lagen nur elf Zentimeter Neuschnee. Gegenüber Bild sagte der Bergführer Sebastian Brandhofer: «Man kann nicht sagen, was Neuer gemacht hat, wäre absoluter Wahnsinn. Es machen Tausende andere auch. Je mehr Schnee liegt, desto geringer ist die Gefahr. Bei wenig Schnee besteht immer das Risiko, dass man an Steinen oder Wurzeln hängenbleibt.» Was sicher ist, ist, dass der 36-Jährige monatelang ausfallen wird.