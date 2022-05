Royal Windsor Horse Show : Nach Sorge um Gesundheit – Queen zeigt sich gut gelaunt bei Pferde-Show

Queen Elizabeth II. besuchte am Freitag die Royal Windsor Horse Show. Erst am Dienstag musste sie noch die Zeremonie zur Parlamentseröffnung in London absagen.

1 / 7 Die Queen zeigte sich am Freitag freudestrahlend bei der traditionellen Veranstaltung im Park ihrer Residenz Schloss Windsor bei London. REUTERS Die Queen war gut gelaunt. REUTERS Elizabeth, eine getönte Brille tragend, wurde in einem Geländewagen auf das Areal unweit des Schlosses gefahren. REUTERS

Queen Elizabeth II. hat bei der Royal Windsor Horse Show ihre Pferde persönlich unter die Lupe genommen. Die Pferdenärrin zeigte sich am Freitag freudestrahlend bei der traditionellen Veranstaltung im Park ihrer Residenz Schloss Windsor bei London.

Die 96-Jährige hatte wegen gesundheitlicher Probleme am Dienstag die Zeremonie zur Parlamentseröffnung in London abgesagt – erst zum dritten Mal in ihrer nun 70-jährigen Regentschaft. Thronfolger Prinz Charles hatte seine Mutter vertreten. Daraufhin wurde spekuliert, dass die Queen auch nicht zur Horse Show kommen würde.

Queen ist Pferde-Liebhaberin

Elizabeth, eine getönte Brille tragend, wurde in einem Geländewagen auf das Areal unweit des Schlosses gefahren. Dort sprach sie auf dem Beifahrersitz sitzend durchs offene Autofenster mit mehreren Menschen, bei denen es sich vermutlich um Verantwortliche der Show handelte. Die Königin ist eine Pferde-Liebhaberin und besitzt mehrere Tiere.

Die Queen feiert in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Sie hatte zuletzt wegen Mobilitätsproblemen mehrere Veranstaltungen abgesagt. Zuletzt hatte sich die Monarchin Ende März beim Gedenkgottesdienst für ihren 2021 verstorbenen Ehemann Prinz Philip in der Öffentlichkeit gezeigt.