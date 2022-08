Australien : Nach spektakulärem Ausbruch – Kleiner Panda aus Feigenbaum gerettet

Ein Kleiner Panda ist zwei Tage nach seinem Ausbruch aus dem Zoo im australischen Adelaide in einem Feigenbaum in einem nahe gelegenen Park entdeckt worden. Der sieben Jahre alte Ravi war erst vor kurzem im Zoo angekommen. Doch am Freitag war er verschwunden.