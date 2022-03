Über ein Euro : Nach Sprit wird nun auch der Diesel teurer

LUXEMBURG - In der Nacht zu Donnerstag passiert der Preis für einen Liter Diesel wieder die symbolische Ein-Euro-Marke. Er steigt um 4,5 Cent auf 1,025 Euro.

Es hatte sich abgezeichnet. Nachdem am Mittwoch bereits der Preis für Benzin merklich angezogen wurde , ist nun der Diesel dran.

Ab Donnerstag, null Uhr, kostet der Liter dann 1,025 Euro. Das sind 4,5 Cent mehr als derzeit. Für Fahrer eines Diesel-Fahrzeugs könnte sich ein Stopp an der Tankstelle am Mittwochabend also rechnen.