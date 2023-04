Medizinisches Problem: Nach starken Blähungen rutschte bei Lauren (17) die Gebärmutter hinaus

Eine Tiktokerin beschreibt in einem Video, wie ihre Gebärmutter aus ihrem Körper «heraushing», nachdem sie eines Nachts starke Blähungen gehabt hatte. Das Video stieß auf reges Interesse.

Lauren K. erzählt in einem Tiktok-Video, wie sie eines Nachts plötzlich das Gefühl bekam, «als hätte ich ein Ei gelegt». 20 Minuten / Tiktok

«Ich war 17 und furzte wirklich laut. Plötzlich fühlte es sich an, als hätte ich ein Ei gelegt, als würde ich auf einem Tennisball in meinem Bett sitzen», erzählt Lauren K. in einem Tiktok-Video, das über 26 Millionen Mal aufgerufen wurde. Die Tiktokerin schildert, wie sie eines Nachts durch Blähungen wach geworden sei und bemerkt habe, dass ihre Gebärmutter aus ihr «heraushing».

Lauren ging ins Badezimmer, um sich einen Überblick zu verschaffen. Verwirrt über das, was passiert war, machte sie ein Foto und begann, im Internet nach Antworten zu suchen. «Es stellte sich heraus, dass meine Gebärmutter herausgefallen war», erklärt sie.

Tiktokerin musste ins Krankenhaus

Was die Tiktokerin beschreibt, nennt sich Gebärmuttervorfall. «Das Pressen beim Stuhlgang kann den Beckenboden so sehr schwächen, dass die Gebärmutter oder das Rektum herausfallen kann und man sie einfach wieder hineinstecken muss», sagt die Frau in ihrem Video weiter.

Lauren ging in jener Nacht wieder ins Bett. Glücklicherweise «nahm die Natur während des Schlafs ihren Lauf» und ihre Gebärmutter arbeitete sich zurück in ihren Körper, sagt sie. Mehrere Stunden nach dem Vorfall suchte sie schließlich ein Krankenhaus auf. Die Pflegefachfrauen waren schockiert, als sie ihr halfen, «die Gebärmutter wieder ganz hineinzubekommen».

Ein Gebärmuttervorfall muss in den meisten Fällen operiert werden

Die Gebärmutter wird von Bändern, Bindegewebe und von der Beckenbodenmuskulatur in ihrer Position im Becken gehalten. Es kann zu einer sogenannten Gebärmuttersenkung kommen, wenn das Bindegewebe, die Muskulatur oder die Bänder geschwächt sind. Ist die Senkung so ausgeprägt, dass die Gebärmutter beim Scheidenausgang sichtbar wird, spricht man von einem Gebärmuttervorfall.

Die Behandlung richtet sich nach dem Schweregrad der Gebärmuttersenkung. Leichte Senkungen können mit einem Beckenbodentraining behandelt werden. Bei ausgeprägten Senkungen oder einem Vorfall ist eine chirurgische Behandlung meist unumgänglich.