Im Staatsfernsehen : Nach Streit um Hongkong: China zeigt erstes NBA-Spiel seit 2020

Nach Solidaritätsbekundungen des damaligen Houston-Rockets-Managers an das Volk Hong Kongs, strahlten chinesische Fernsehsender über eineinhalb Jahren keine Spiele der NBA aus. Das hat nun ein Ende.

Nach einem Zwist über die Hongkonger Demokratie-Bewegung hat Chinas Staatsfernsehen erstmals seit eineinhalb Jahren wieder ein komplettes Spiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA übertragen. Der chinesische Staatssender CCTV 5 zeigte am Mittwoch die Partie der Los Angeles Clippers gegen Utah Jazz. In China gibt es viele Millionen NBA- und Basketball-Fans. Das chinesische Staatsfernsehen hatte im Oktober 2020 jedoch die Übertragung von Spielen eingestellt.

Auslöser waren Äußerungen des damaligen Houston-Rockets-Managers Daryl Morey, der sich hinter die Demokratie-Bewegung in Hongkong gestellt hatte. Morey hatte auf Twitter ein Bild mit den Worten «Fight for Freedom - Stand with Hong Kong» veröffentlicht: Kämpft für die Freiheit, unterstützt Hongkong.