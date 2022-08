Familiendrama im Saarland : Nach Sturz von der Brüstung – Einjährige verlässt Klinik

Ein Polizeisiegel klebt an der Eingangstür des Hauses im Stadtteil Alt-Saarbrücken, wo eine 38-jährige Mutter ihre zwei kleinen Töchter über eine Brüstung auf der Rückseite des Hauses fünf Meter in die Tiefe gestürzt hat und anschließend hinterher sprang.

Gegen die Mutter wird wegen mutmaßlichen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Sie soll die Kinder am Donnerstag von einer Brüstung in Saarbrücken geworfen haben. Die dreijährige Tochter hatte den Sturz in fünf Meter Tiefe nicht überlebt. Ihre Schwester blieb weitgehend unverletzt. Die 38 Jahre alte Frau sprang anschließend in die Tiefe.