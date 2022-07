Südafrika : Nach Tod von 21 Jugendlichen – Polizei nimmt Kneipenbesitzer fest

Nach dem Tod von 21 Jugendlichen in einer Kneipe im südafrikanischen East London hat die Polizei den Besitzer des Lokals und zwei seiner Angestellten festgenommen.

Mit Blumen geschmückte Särge stehen aufgebahrt während einer Trauerfeier. Mehr als tausend trauernde Familienangehörige und Gemeindemitglieder nehmen im südafrikanischen East London an der Beerdigung von 21 Teenagern teil, die bei einer mysteriösen Tragödie in einem Nachtclub ums Leben kamen.

Nach dem Tod von 21 Jugendlichen in einer Kneipe im südafrikanischen East London hat die Polizei den Besitzer des Lokals und zwei seiner Angestellten festgenommen. Zuvor hatte eine Aufsichtsbehörde Anzeige wegen des Verdachts des Verkaufs von Alkohol an Minderjährige erstattet, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die forensischen Untersuchungen zur genauen Todesursache gehen unterdessen weiter. «Derzeit gibt es keine neuen Entwicklungen», hieß es.