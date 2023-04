In Müllsack gefunden: Nach Tod von Fünfjähriger – Tatverdächtiger soll bereits polizeibekannt gewesen sein

Nach dem Fund einer Mädchenleiche in einem Müllsack in Frankreich hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen. Die Mutter hatte das Mädchen am Dienstag als vermisst gemeldet, nachdem es beim Spielen vor der Haustür im 5000-Einwohnerort Rambervillers verschwunden war, wie die Zeitung «Vosges Matin» am Mittwoch berichtete. Polizisten fanden die Fünfjährige in einer Wohnung nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt tot und unbekleidet in einem Müllbeutel.