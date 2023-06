Entscheidung: Nach Tod von Gino Mäder – Tour de Suisse wird mit Trauerfahrt fortgesetzt

Der 26-jährige Gino Mäder erliegt seinen schweren Verletzungen . Der am Donnerstag auf der Abfahrt vom Albula schwer gestürzte Schweizer Radprofi ist am Freitag gestorben. Das gab sein Team Bahrain Victorious bekannt.

Team zieht sich zurück

So bestreiten die Fahrer auf der sechsten Etappe lediglich die letzten 30 Kilometer nach Oberwil-Lieli. Es wird eine Trauerfahrt in Gedenken an den Schweizer Radprofi geben. Ein Etappenklassement wird es nicht geben. Dies haben die Tour-Verantwortlichen laut der Keystone-SDA in Absprache mit Mäders Team und seiner Familie entschieden.