Saarland : Nach Todesschuss auf Jugendlichen wird Anklage gegen 18-Jährigen erhoben

SAARBRÜCKEN – Am 15. Mai ist es in Schiffweiler zu einem Schusswechsel gekommen, bei dem ein 17-jähriger Junge ums Leben kam. Noch am gleichen Abend konnte der mutmaßliche Täter, dank Zeugenaussage, festgenommen werden. Nun wurde Anklage erhoben