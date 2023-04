Am Set von «Rust»: Nach tödlichem Schuss hält Alec Baldwin wieder eine Waffe in der Hand

Am Set von «Rust» :

Eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall von Kamerafrau Halyna Hutchins wurden die Dreharbeiten des Western «Rust» fortgesetzt. Bereits jetzt gibt es die ersten Bilder vom Filmset in Montana. Darauf zu sehen: Regisseur und Hauptdarsteller Alec Baldwin in Cowboy-Montur und mit einer Waffe in der Hand.

Das Gewehr hält der 65-Jährige verkehrt herum einem Crew-Mitarbeiter entgegen. Unklar ist, ob Baldwin es aus Sicherheitsgründen so hält oder dies Teil einer Filmszene ist. Die Fotos entstanden einen Tag nachdem die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Hollywood-Star fallen gelassen wurde. Grund dafür seien neue Beweise, die den Schauspieler entlasten.

Alec Baldwin drohten bis zu fünf Jahre Haft

Noch im Januar wurde Baldwin vorgeworfen, in vielerlei Hinsicht «extrem» fahrlässig gehandelt und zahlreiche Sicherheitsvorschriften missachtet zu haben. Fünf Jahre Haft hätten ihm im Fall eines Schuldspruches geblüht. Doch im Februar machte die Staatsanwaltschaft einen Rückzieher, so betrug das maximale Strafmaß nur noch 18 Monate Haft. Trotz der jetzt guten Nachrichten für den Hollywoodstar betont die Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen weitergehen würden und Baldwin jederzeit wieder angeklagt werden könne. Seine Anwälte bleiben aber optimistisch: «Wir freuen uns über die Entscheidung, die Anklage gegen Alec Baldwin fallen zu lassen. Wir befürworten eine gründliche Untersuchung der Umstände dieses tragischen Unfalls.»

Im Oktober 2021 wurden die Dreharbeiten zu «Rust», damals noch in Santa Fe, New Mexico, unterbrochen, als sich während der Proben ein Schuss aus dem Revolver von Baldwin löste, der Kamerafrau Halyna Hutchins (42) traf und dabei tödlich verletzte. Der Colt .45 war mit einer echten Kugel geladen worden – wie das geschehen konnte, ist noch unklar. Bei den wieder aufgenommenen Arbeiten am Film sind aus Sicherheitsgründen keine funktionsfähigen Waffen und Munition mehr am Set erlaubt. Auch wurde ein extra Sicherheitsteam engagiert.

Baldwins Waffenmeisterin weiterhin angeklagt

Bis heute beteuert der siebenfache Vater seine Unschuld. «Ich habe nicht abgedrückt. Irgendjemand hat scharfe Munition in eine Waffe getan, scharfe Munition, die nicht auf dem Gelände hätte sein sollen. Irgendjemand ist dafür verantwortlich, was passiert ist, und ich kann nicht sagen, wer das ist, aber ich bin es nicht», sagt Baldwin in einem TV-Interview mit «ABC News».