Streit um Wohnung im Saarland: Nach Blutbad in Ottweiler ermittelt die Polizei die Hintergründe

Streit um Wohnung : Nach Blutbad in Ottweiler ermittelt die Polizei die Hintergründe

OTTWEILER – Ein Paar bewirbt sich um eine Mietwohnung. Als die Absage kommt, zieht der Mann eine Waffe und schießt. Eine Frau stirbt, ein weiterer Mann wird schwer verletzt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Nach den tödlichen Schüssen im saarländischen Ottweiler im Streit um eine Mietwohnung ermittelt die Polizei zu den Hintergründen der Tat. Ein 51-Jähriger hatte am Freitagnachmittag in seiner Wohnung eine Frau und sich selbst getötet. Ein 79-Jähriger wurde angeschossen und schwer verletzt, sein Zustand war laut Polizei am Samstag stabil. Man hoffe, zu Beginn der kommenden Woche neue Erkenntnisse zu dem Fall zu erhalten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.