Deutschland: Nach tödlichem Unfall mit Testwagen widerspricht BMW der Polizei

Nach dem tragischen Autounfall bei Reutlingen im Bundesland Baden-Württemberg, bei dem am Montag eine Person ums Leben kam und neun weitere verletzt wurden, widerspricht der deutsche Autobauer BMW den Darstellungen der Polizei. Diese hatte zunächst informiert, dass es sich beim Unfallfahrzeug um einen autonomen, also selbstfahrenden und -lenkenden BMW iX handle, wie « Focus » schreibt.

In einer Mitteilung schreibt BMW am Dienstag: «Das Fahrzeug verfügt über Fahrerassistenzsysteme der Stufe 2, die heute bereits in Serienfahrzeugen verbaut sind und die Fahrerin und den Fahrer auf Wunsch unterstützen. Bei Level-2-Fahrzeugen bleibt die Fahrerin oder der Fahrer grundsätzlich immer in der Verantwortung», so der Autobauer. Eine autonome Fahrweise sei erst bei hochautomatisierten Fahrzeugen ab Level 3 möglich.