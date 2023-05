Date in Miami: Nach Tom Cruise – jetzt wurde Shakira an der Seite von Lewis Hamilton gesichtet

Piqué hat seither in der 23-jährigen Studentin Clara Chia Marti eine neue Frau an seiner Seite gefunden. Die beiden sprechen sogar bereits von Hochzeit. Nun scheint auch Shakira wieder aktiv im Datingleben zu sein. Am letzten Wochenende wurde sie während des Formel-1-Rennwochenendes in Miami mit Tom Cruise (60) gesichtet. Laut einer Insiderin zufolge war Cruise so angetan von der Pop-Diva, dass er ihr Blumen schickte.