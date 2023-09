Nach Tourabsage: Liam Payne muss wieder ins Krankenhaus

Nach der Trennung von One Direction verbrachte Liam 100 Tage in einer Entzugsklinik.

Drama um Liam Payne (30): Der britische Sänger wurde während eines Kurzurlaubs mit Freundin Kate Cassidy (24) am Comer See (Italien) ins Krankenhaus eingeliefert, wie die britische Zeitung The Sun berichtet. Der Sänger habe unter «quälenden Nierenschmerzen» gelitten und sei mit einem Notarztwagen in eine Klinik gebracht worden, zitiert das Blatt einen Insider.